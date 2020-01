Νεκρός ο άσος του NBA Κόμπι Μπράιαντ

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα, ο παίκτης-θρύλος του NBA Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια, σε δυστύχημα με πτώση ελικοπτέρου.

Ντοκουμέντα από το σημείο της πτώσης:

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx