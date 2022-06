Ελβετία: Βλάβη στους υπολογιστές παραλύει την αεροπορική κίνηση σε Ζυρίχη και Γενεύη

Αλαλούμ επικρατεί σήμερα στα ελβετικά αεροδρόμια, καθώς τεχνικό πρόβλημα έχει καθηλώσει τους υπολογιστές της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Αποτέλεσμα ήταν να ανασταλούν μέχρι νεωτέρας οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις σε αρκετά ελβετικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενεύης και της Ζυρίχης.

Flights from Zurich and Geneva are delayed or cancelled. Inbound flights are diverting. Flights that normally fly over Switzerland are taking a detour. pic.twitter.com/HyGlHjfAAT — Flightradar24 (@flightradar24) June 15, 2022

Δεν είναι σαφές πόση ώρα θα χρειαστεί για να λυθεί το πρόβλημα.

«Λόγω μείζονος βλάβης των υπολογιστών της Skyguide, δεν θα είναι εφικτές προσγειώσεις ούτε απογειώσεις σήμερα το πρωί στη Γενεύη ως -τουλάχιστον- τις 08:00» (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης μέσω Twitter.