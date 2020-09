Εμπλοκή Ερντογάν στη διαμάχη Αρμένιων και Αζέρων

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε σήμερα την πλήρη στήριξη της Άγκυρας στο Αζερμπαϊτζάν και κάλεσε την Αρμενία να «σταματήσει την επιθετικότητά της», στον απόηχο των βίαιων συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Ο τουρκικός λαός θα στηρίξει τους Αζέρους αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα, όπως πάντα», δήλωσε ο Ερντογάν σε μήνυμα στο Twitter. Ο ίδιος επέκρινε τη διεθνή κοινότητα που δεν «αντέδρασε με επαρκή τρόπο, όπως έπρεπε» απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «επιθετικότητα» της Αρμενίας.

Ο Ερντογάν έκανε επίσης γνωστό ότι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, του οποίου χαιρέτισε τη «συνετή και αποφασιστική στάση».

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον μιας «ηγεσίας που τον σέρνει στην καταστροφή και εκείνους που τον χρησιμοποιούν σαν μαριονέτα», στον απόηχο των συγκρούσεων μεταξύ των αρμενικών και αζερικών δυνάμεων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Ενώ καλώ τον λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον της ηγεσίας του που τους σέρνει στην καταστροφή και εκείνους που τους χρησιμοποιούν ως μαριονέτες, καλούμε, επίσης, ολόκληρο τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό του Αζερμπαϊτζάν στη μάχη του εναντίον της εισβολής και της αγριότητας», επισήμανε ο Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ με τους δύο άνδρες να αναφέρονται στην «αρμενική επιθετικότητα», σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, που δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Εμπλοκή Τούρκων μισθοφόρων;

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα σήμερα να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στη διαμάχη της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πασινιάν τόνισε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τον νότιο Καύκασο και τις γειτονικές περιοχές.

Επιπλέον, ο Αρμένιος πρωθυπουργός είπε ότι το Αζερμπαϊτζάν «κήρυξε τον πόλεμο» στον λαό της Αρμενίας.

«Το απολυταρχικό καθεστώς (του Αζερμπαϊτζάν) κήρυξε και πάλι τον πόλεμο στον λαό της Αρμενίας», δήλωσε ο Πασινιάν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής παρέμβασής του, εκτιμώντας πως το Μπακού και το Ερεβάν βρίσκονται στα πρόθυρα ενός «πολέμου μεγάλης κλίμακας» που θα μπορούσε να έχει «απρόβλεπτες συνέπειες» και θα επεκταθεί εκτός του Καυκάσου.

Παράλληλα, ο ηγέτης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Αράικ Χαροτυουνιάν, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι στέλνει μισθοφόρους στο Αζερμπαϊτζάν.

«Έχουμε πληροφορίες ότι μισθοφόροι από την Τουρκία και άλλες χώρες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Αζερμπαϊτζάν Ο τουρκικός στρατός βρίσκεται ήδη στο Αζερμπαϊτζάν, με το πρόσχημα των στρατιωτικών ασκήσεων».

