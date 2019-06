Εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία υποσχέθηκε ο Τραμπ μετά τη «λύση των δεσμών της με την ΕΕ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στο Λονδίνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία θα μπορούν σύντομα να διαπραγματευτούν μια εμπορική συμφωνία.

«Το μέρος του ταξιδιού στο Λονδίνο πηγαίνει πράγματι καλά. Η βασίλισσα και ολόκληρη η βασιλική οικογένεια είναι φανταστική», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Η σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ισχυρή. Πολλή αγάπη παντού γύρω. Επίσης, μεγάλη Εμπορική Συμφωνία είναι δυνατή, μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο απαλλαγεί από τα δεσμά. Αρχίζουμε ήδη να μιλάμε», έγραψε ο Τραμπ στο λογαριασμό του στo Twitter.

London part of trip is going really well. The Queen and the entire Royal family have been fantastic. The relationship with the United Kingdom is very strong. Tremendous crowds of well wishers and people that love our Country. Haven’t seen any protests yet, but I’m sure the....