Κατεχόμενη Δυτική Όχθη: Νεκρός 20χρονος Παλαιστίνιος από πυρά του ισραηλινού στρατού

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε την Τετάρτη στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στη Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν παλαιστινιακές πηγές.

Ο Ραφίκ Ριάντ Γάνεμ σκοτώθηκε «στη Τζενίν σήμερα τα ξημερώματα», ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ήταν 20 ετών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το συμβάν.

Ο στρατός έχει αυξήσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιδρομές στη Τζενίν, με τον καταυλισμό προσφύγων που βρίσκεται εκεί να θεωρείται προπύργιο ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων, κάποια μέλη των οποίων εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Από τα τέλη Μαρτίου οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν σχεδόν καθημερινά επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, έπειτα από μια σειρά επιθέσεων που εξαπέλυσαν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί Άραβες στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη στις οποίες σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Από τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί Άραβες, δράστες επιθέσεων, κάποιοι μέλη ένοπλων οργανώσεων αλλά και άμαχοι. Ανάμεσά τους η Αμερικανοπαλαιστίνια δημοσιογράφος του al Jazeera Σιρίν Αμπού Άκλεχ.

#BREAKING: Israeli forces shoot dead Palestinian youth Rafiq Ghanam, 20, from the town of Jaba', south of the occupied West Bank city of Jenin. pic.twitter.com/MNgXOAxDuk