Επίθεση με drones στη Μόσχα - Ζημιές σε κτήρια

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρία ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, που επιχείρησαν να επιτεθούν στη Μόσχα.

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί και μόνο μικρής έκτασης ζημιές προκλήθηκαν στην πρόσοψη δύο κτιρίων με γραφεία στην επιχειρηματική συνοικία Moskva-Citi, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Moscow was attacked by unknown drones💥 Two drones damaged the "Moscow-City" business center, another one was shot down Well well… good Sunday morning everyone ☀️ pic.twitter.com/ijocrkBVrR

Η περιοχή, που βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το Κρεμλίνο, είναι γνωστή για τα σύγχρονα πολυώροφα κτίριά της και ένα κτίριο που υπέστη ζημιές στέγαζε υπηρεσίες τριών υπουργείων της ρωσικής κυβέρνησης καθώς και διαμερίσματα κατοικιών, όπως ανέφεραν ρωσικά ΜΜΕ.

Το γεγονός ότι εχθρικά drones έχουν αρχίσει να φθάνουν στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας τους τελευταίους μήνες, ακόμη κι αν δεν προκαλούν σοβαρές ζημιές, προκαλεί αμηχανία στις αρχές που έχουν πει στον κόσμο πως η Ρωσία έχει τον πλήρη έλεγχο αυτής που αποκαλούν "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" εναντίον της Ουκρανίας.

⚡️#Moscow Under Attack: Russian media report a drone attack on Russia’s capital. According to them, it is a building of Moscow-Сity where several Russian ministries (Economic development, industry and trade and statistics) are located. pic.twitter.com/YM6M9yPpug