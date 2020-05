Επίθεση πειρατών σε ελληνόκτητο τάνκερ στον Κόλπο της Γουινέας - Απήχθησαν 10 ναυτικοί

Στόχος πειρατών έγινε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Vemahope, καθώς έπλεε νότια νοτιοανατολικά του Λάγκος της Νιγηρίας, το απόγευμα της 30ης Απριλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας συμβούλων ναυτιλιακής ασφάλειας Dryad Global, η επίθεση στο τάνκερ έγινε με ένα ταχύπλοο, όπου επέβαινε αδιευκρίνιστος αριθμός ενόπλων, οι οποίοι απήγαγαν δέκα άτομα από το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου, ενώ τέσσερα μέλη του πληρώματος παρέμειναν στο πλοίο.

Η Dryad επισημαίνει ότι η απαγωγή των δέκα ανεβάζει σε 42 τον συνολικό αριθμό των απαχθέντων από πλοία που κυκλοφορούν στη Δυτική Αφρική από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για το έβδομο περιστατικό αυτού του είδους που συμβαίνει φέτος εντός της νιγηριανής ΑΟΖ.

Το δεξαμενόπλοιο Vemahope μικτής χωρητικότητας άνω των έξι τόνων πλέει υπό σημαία Παναμά και φέρεται ιδιοκτησίας εταιρίας ελληνικών συμφερόντων.

Tanker VEMAHOPE came under attack by #Pirates on April 30th 175 nm south of Lagos #Nigeria. The ship was en route from Lomé Togo to Cameroon. Pirates managed to board the ship and kidnap 10 crew. #GulfofGuinea more than ever the piracy hotspot of 2020.https://t.co/oKqTcJd6xu