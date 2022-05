Επιθέσεις σε Οδησσό και Χερσώνα - Απομακρύνθηκαν άμαχοι από το εργοστάσιο Azovstal

Σφυροκόπησαν με πυραύλους τη νότια και την ανατολική Ουκρανία το Σάββατο οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Κίεβο.

Πλέον, η Μόσχα έχει επικεντρώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, αφού απέτυχε να καταλάβει την πρωτεύουσα Κίεβο.

Επίθεση στο αεροδρόμιο της Οδησσού

Ένας ρωσικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Κριμαία κατέστρεψε τον διάδρομο προσγειώσεων-απογειώσεων του αεροδρομίου της Οδησσού, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής Μαξίμ Μαρτσένκο. Παρόλα αυτά τόνισε πως δεν υπήρξαν θύματα.

Ukraine says Russian strike knocks out Odesa airport



May 01, 2022 3:27 AMIt damages the runway, which can no longer be used.https://t.co/0rb5yUmYG4 pic.twitter.com/0k42gT4dJo — Mani Subramanian Veeramani (#AskRealtorMani) (@AskRealtorMani) April 30, 2022

Ukraine war - day66:



Odessa,three surface-to-surface missiles hit the city airport damaging the runway & taken it out of service.



The K-300P Bastion-P mobile coastal defence missiles were fired from

Crimean coastal 600miles,a weapons used to break Ukraine’s Resistance & moral pic.twitter.com/wF0xDRuuvT — @KassMedefer (@KMedefer) April 30, 2022

Το αεροδρόμιο βέβαια δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε πως θα το ξαναχτίσει, τονίζοντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι «η Οδησσός δεν θα ξεχάσει ποτέ τη συμπεριφορά της Ρωσίας απέναντί της».

#Ukraine | Russian missiles have struck the southern city of #Odessa today. Reportedly hitting the airport preventing further use. #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/mzlcXUG6nc — Global News today (@GlobalNToday) April 30, 2022

Δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση για την επίθεση αυτή από τη Μόσχα, της οποίας οι δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σποραδικές επιθέσεις κατά της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, όπου οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν πρόσφατα σε μία από αυτές, σύμφωνα με το Κίεβο.

Breaking - 3 Russian missiles hit #Odessa airport , destroying runway pic.twitter.com/RSxx0m1Feb — Media Exposed Day (@TECHGANTUA) April 30, 2022

Άμαχοι σκοτώθηκαν στη Χερσώνα

Το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 1η Μαΐου πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με οβίδες χωριά στην περιοχή της Χερσώνας και ότι από την επίθεση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό RIA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επλήγησαν ένα σχολείο, ένα νηπιαγωγείο και ένα κοιμητήριο στα χωριά Κισελίβκα και Σιρόκα Μπάλκα. Δεν αναφέρθηκε ακριβής αριθμός θυμάτων ή πότε εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την ουκρανική πλευρά. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει πως δεν κατάφερε να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Ρωσία: Καταλήφθηκε το Azovstal - Έφυγαν άμαχοι από το εργοστάσιο

Το Σάββατο, έγινε γνωστό από ουκρανό διοικητή του Τάγματος Αζόφ, ότι 20 γυναίκες και παιδιά κατάφεραν να εγκαταλείψουν το χαλυβουργείο.

«Βγάζουμε αμάχους από τα ερείπια χρησιμοποιώντας σχοινιά - Είναι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, περιγράφοντας το σκηνικό καταστροφής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερα τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η ρωσική όσο και η ουκρανική πλευρά σέβονται την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι άμαχοι που εγκατέλειψαν το εργοστάσιο θα μεταφερθούν στην Ζαπορίζια, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά.

Ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση ούτε από το Κρεμλίνο ούτε από τον ΟΗΕ. Εκατοντάδες Ουκρανοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Στόχος της Ρωσίας να δημιουργήσει μια «χερσαία γέφυρα» στο Νότο

Στόχος του ρωσικού στρατού στον ουκρανικό νότο είναι να δημιουργήσει μια «χερσαία γέφυρα» με την Κριμαία, ενώ παράλληλα εντείνει τις προσπάθειές του στα ανατολικά για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, όπου οι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα αυτονομιστές ελέγχουν ήδη το μεγαλύτερο τμήμα του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.

Στο τελευταίο μήνυμά του, ο Ζελένσκι είπε πως η Ρωσία «συγκεντρώνει πρόσθετες δυνάμεις για (να εξαπολύσει) νέες επιθέσεις κατά του στρατού μας στο ανατολικό τμήμα της χώρας» και «προσπαθεί να εντείνει την πίεση στο Ντονμπάς».