Επίδειξη δύναμης, προς εντυπωσιασμό, από Βορειοκορεάτες στρατιώτες

Τη σωματική τους ρώμη και την ικανότητα να σπάνε διάφορα αντικείμενα με γυμνά χέρια επέδειξαν σκληραγωγημένοι Βορειοκορεάτες στρατιώτες, σε επιδείξεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν.



Στο βίντεο που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση στη Βόρεια Κορέα και αναμετέδωσαν διάφορα διεθνή ΜΜΕ, εμφανίζονται πλάνα από τις στρατιωτικές επιδείξεις άμυνας, τις οποίες παρακολούθησαν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

Εκτός από το σπάσιμο τούβλων και πλακιδίων, οι στρατιώτες παρουσιάζονται να ξαπλώνουν πάνω σε θραύσματα γυάλινων μπουκαλιών και σιδερένια καρφιά. Σε επόμενα πλάνα, σύντροφοί τους σπάνε τσιμεντόλιθους πάνω στο σώμα τους με βαριοπούλα.



Στο τέλος φαίνεται κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με άνδρες να λυγίζουν σιδερόβεργες με τον λαιμό τους και να σπάνε αλυσίδες.



Τα ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας εξήγησαν ότι στόχος της επίδειξης δύναμης ήταν να μάθουν οι εχθροί της χώρας πως οι στρατιώτες της «προστατεύουν την ειρήνη με σιδερένιες γροθιές».



Αξιοπρόσεκτες ήταν οι πρόσφατες εμφανίσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν σε εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του κυβερνώντος κόμματος στην Πιονγιάνγκ. Αρκετά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και το Reuters, επισήμαναν την αντισυμβατική στυλιστική επιλογή του... σανδαλιού με κάλτσα που έκανε ο 37χρονος την περασμένη Κυριακή, όταν εκφώνησε την καθιερωμένη ομιλία του στη Λαϊκή Συνέλευση.



Αρκετά συζητήθηκε όμως και η εμφάνιση του Βορειοκορεάτη ηγέτη σε έκθεση αφιερωμένη στην άμυνα την Δευτέρα, αφού το κουστούμι του έδειχνε να «πλέει» πάνω στο εμφανώς αδυνατισμένο σώμα του.

Oga Kim Jong Un giving us suit and sandals; John the Baptist chic.



Kim Jong Un caught the eye of international observers during a speech marking the North Korean ruling party’s founding, but for his choice of footwear, rather than his routine remarks. pic.twitter.com/Xr3wpcXhij