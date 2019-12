Επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Δικαιοσύνης στο Μεξικό

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ θα έχει σήμερα συναντήσεις με τον πρόεδρο του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, γνωστοποίησε ο επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας Μαρσέλο Εμπράρδ χθες Τετάρτη.

Ο Μπαρ θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Ασφάλειας Αλφόνσο Ντουράσο, τον γενικό εισαγγελέα Αλεχάντρο Γκερτς και τον Εμπράρδ, οι οποίες θα επικεντρωθούν στη διμερή συνεργασία ως προς την ασφάλεια, διευκρίνισε ο Μεξικανός ΥΠΕΞ μέσω Twitter.

Ο Μεξικανός πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία με την Ουάσινγκτον προκειμένου να ελεγχθεί η ροή «όπλων και δολαρίων» προς τις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος οι οποίες δρουν στη χώρα του και θα θέσει το ζήτημα στον Μπαρ.

Στα θέματα «που πρέπει να συζητηθούν» συγκαταλέγονται «η διακίνηση όπλων, δολαρίων και, φυσικά, ναρκωτικών», τόνισε ο αρχηγός του μεξικανικού κράτους κατά τη διάρκεια της καθημερινής πρωινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί. «Πρέπει να υπάρξει συνεργασία στα ζητήματα αυτά».

Η πρόσφατη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του θα εντάξει τα καρτέλ των ναρκωτικών στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων τον οποίο καταρτίζει προκάλεσε ανησυχίες στο Μεξικό για το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να αναλάβει μονομερώς δράση.

Ο Λόπες Ομπραδόρ είπε ακόμη πως η κυβέρνησή του δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει να επαναληφθεί η διαβόητη στη χώρα του και στις ΗΠΑ αποτυχημένη επιχείρηση «Fast and Furious» της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ελέγχου της εμπορίας αλκοόλ, καπνού, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών (US Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) που είχε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση του προηγούμενου Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Εκείνη η επιχείρηση αποτελούσε «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας», στηλίτευσε ο πρόεδρος του Μεξικού.

Και η παραμικρή υπόνοια καταπάτησης της εθνικής κυριαρχίας από πλευράς ΗΠΑ προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις στο Μεξικό, χώρα που είχε απολέσει μεγάλο μέρος της επικράτειάς της στον πόλεμο με τον βόρειο γείτονά της τη δεκαετία του 1840.

Νωρίτερα χθες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τη μεξικανική κυβέρνηση για να προσδιοριστούν τα «κατάλληλα εργαλεία» για την αντιμετώπιση των απειλών που εγείρει η δράση των καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος γα την κεντρική Αμερική Χιούγκο Ροντρίγκες σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το θέμα μήνες. Απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πρέπει να συνεργαστούμε [με τη μεξικανική κυβέρνηση] για να βρούμε τα εργαλεία που είναι κατάλληλα σε αυτή την περίπτωση», είπε ο Ροντρίγκες.

Ο Τραμπ έχει προσφέρει επανειλημμένα στρατιωτική βοήθεια στο Μεξικό για την αντιμετώπιση των καρτέλ, που όμως ο Λόπες Ομπραδόρ απορρίπτει ξερά, ακόμη και μετά την πρόσφατη σφαγή γυναικών και παιδιών, μελών κοινότητας Μορμόνων με διπλή υπηκοότητα, μεξικανική και αμερικανική, που αποδόθηκε σε συμμορίες.