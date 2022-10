Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 72 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Νάλγκε

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την τροπική καταιγίδα Νάλγκε που προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό συμβούλιο διαχείρισης καταστροφών (NDRRMC).

Η επαρχία Μαγκουϊντανάο αριθμεί τα περισσότερα θύματα (67), ενώ δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο Σουλτάν Κουνταράτ, άλλοι δύο στο Νότιο Κοταμπάτο και ένας στην περιοχή Βισάγιας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του NDRRMC Μπερνάρντο Ραφαελίτο Αλεχάνδρο στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM. Συμπλήρωσε ότι 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν και η τύχη 14 αγνοείται.

Coast Guard rescue operations amid catastrophic Flash floods in Philippines. Tropical storm Nalgae has claimed 31 lives so far VC: @CoastGuardPH #Philippine #Nalgae #Floods #Typhoon #Storm #PaengPH #StormNalgae #Flooding #Viral #Weather #Climate #Sigma #Capiz #TyphoonPaeng pic.twitter.com/ajgMA6P2mG

Συνοδευόμενη από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 95 χλμ/ώρα (και ριπές έως και 160 χλμ/ώρα), η τροπική καταιγίδα Νάλγκε άρχισε να πλήττει το Σάββατο την ανατολική επαρχία Καταντουάνες. Αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας καθώς θα διασχίζει τη νήσο Λουζόν κατευθυνόμενη προς τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Philippines: Landslides and floods kill at least 31 people



The storm unleashed flash floods carrying uprooted trees, rocks and mud@MollyGambhir tells you more



For more videos, visit: https://t.co/dm7SyBIpO6 pic.twitter.com/Alj8qevPQo