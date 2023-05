Φινλανδία: Τουλάχιστον 27 τραυματίες από κατάρρευση πεζογέφυρας - Πολλά παιδία ανάμεσά τους

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου στη Φινλανδία, που βρίσκεται κοντά στο Ελσίνκι, ανακοίνωσε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Όπως επεσήμανε η υπηρεσία διασώσεων της περιοχής του Ελσίνκι, περίπου 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας, στην πλειονότητά τους ανήλικοι.

