Γαλλία: 3,5 εκατ. διαδηλωτές στις απεργιακές συγκεντρώσεις αναφέρει το CGT - Τα συνδικάτα καλούν στην 10η μέρα κινητοποιήσεων την Τρίτη

Συνολικά 3,5 εκατομμύρια διαδηλωτές μετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση στη Γαλλία σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, 1,08 εκατομμύριο σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, κατά την ένατη ημέρα κινητοποιήσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που σηματοδοτήθηκε από τη σαφή αύξηση της συμμετοχής.

Breathtaking. Over a million French protesters gather in Paris calling for the removal of Macron. pic.twitter.com/mJMl8Njb98

Στο Παρίσι όπου το CGT ανακοίνωσε τη συμμετοχή 800.000 διαδηλωτών και το υπουργείο 119.000, βίαια επεισόδια ξέσπασαν γρήγορα στην κεφαλή της πομπής: πέτρες, μπουκάλια και πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν εναντίον της αστυνομίας, σε βιτρίνες και στέγαστρα σε στάσεις λεωφορείων, φωτιές μπήκαν σε κάδους απορριμμάτων.

FRANCE - Paris tonight. This isn’t about Pension reforms anymore, it’s a fight for democracy.



The people against one man, who believes he is above Parliament & above citizens.



Liberté, Égalité, Fraternité 🔥 pic.twitter.com/WhSiSVZYXR