Γαλλία: Ο δολοφόνος του εκπαιδευτικού είχε στείλει sms σε γονέα που είχε εξοργιστεί με τα σκίτσα του Μωάμεθ

Ο νεαρός άνδρας που αποκεφάλισε έναν καθηγητή, επειδή έδειξε τα σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ στην τάξη, έστειλε ένα μήνυμα sms σε έναν από τους γονείς των παιδιών ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί για τις εικόνες αυτές, έγινε σήμερα γνωστό από αστυνομική πηγή.

Η πηγή είπε στο Reuters ότι δεν είναι σαφές εάν ο γονέας, ο πατέρας ενός κοριτσιού στην τάξη του εκπαιδευτικού, απάντησε στο μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο.

Ο καθηγητής Ιστορίας Σαμιέλ Πατί αποκεφαλίστηκε την Παρασκευή έξω από το σχολείο του σε προάστιο του Παρισιού από έναν 18χρονο τσετσενικής καταγωγής.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο δράστης, ο οποίος έπεσε νεκρός από αστυνομικούς λίγο μετά την επίθεση, ήθελε να τιμωρήσει τον εκπαιδευτικό επειδή νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε στους μαθητές του τα σκίτσα με τον προφήτη Μωάμεθ, κατά τη διάρκεια μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.

