Χιλιάδες κάτοικοι άρχισαν σήμερα να εκκενώνουν τα παράλια της Φλόριντας, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εν αναμονή της άφιξης του τυφώνα Χέλεν.

Η τροπική καταιγίδα Χέλεν ενισχύθηκε σε τυφώνα σήμερα, ενώ κατευθύνεται προς τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Ο τυφώνας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, «με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές σε μεγάλο μέρος της Φλόριντας και των νοτιοανατολικών ΗΠΑ», διευκρίνισε το NHC.

Mandatory evacuation orders are in effect for parts of Florida as residents along the state’s west coast prepare for a potential major hurricane. @JasonAllenLive is on the ground speaking with locals. pic.twitter.com/RC2wJNEfCC

Η Χέλεν ενδέχεται να έχει ενισχυθεί σε τυφώνα κατηγορίας 3 ή και 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) όταν θα φτάσει στη Φλόριντα το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Landfall in Big Bend of Florida Storm surge entire west coast of FL Heavy rain and wind north to Atlanta

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, ο Ρον ΝτεΣάντις, επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν σε όλες τις κομητείες και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά καθώς και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

“You can hide from the wind … but you’ve got to run from the water.”

Florida Gov. Ron DeSantis says people 100 to 200 miles off the coast are going to see impacts with storm surge and flooding, and urges residents to heed evacuation warnings. https://t.co/EUsP6jjUg1 pic.twitter.com/cIzi7fJFsW

