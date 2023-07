Γεωργία: Αγνώριστος ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος Μιχαήλ Σαακασβίλι

Εξασθενημένος και πολύ αδυνατισμένος εμφανίστηκε τη Δευτέρα ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, Μιχαήλ Σαακασβίλι, καταθέτοντας μέσω βιντεοδιάσκεψης ενώπιον δικαστών.

«Ένας αθώος παραμένει υπό κράτηση», τόνισε ο Σαακασβίλι, ο οποίος σήκωσε το μπλουζάκι που φορούσε για να δείξει τα πλευρά και την κοιλιά του, εντείνοντας τις ανησυχίες που εκφράζονται για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 55χρονος Σαακασβίλι εκτίει από το 2021 ποινή φυλάκισης έξι ετών με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας την εποχή που ήταν πρόεδρος - ο ίδιος επιμένει ότι είναι αθώος και ότι η κατηγορία ήταν πολιτικά υποκινούμενη.

Πρόεδρος της Γεωργίας από το 2004 έως το 2013, ο Μιχαήλ Σαακασβίλι φυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2021 λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του από εξορία σχεδόν οχτώ ετών. Έκτοτε η υγεία του έχει επιδεινωθεί, έχει χάσει περίπου 60 κιλά και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τον δηλητηρίασαν.

