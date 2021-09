Γουινέα: Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε το πραξικόπημα

Αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων της Γουινέας δήλωσαν ότι έχουν συλλάβει τον πρόεδρο Αλφα Κοντέ, έχουν αναλάβει τον έλεγχο της πρωτεύουσας Κονακρί και ότι διέλυσαν του πολιτειακούς θεσμούς με πραξικόπημα, που καταδικάσθηκε από την διεθνή κοινότητα, αλλά είναι πιθανόν να σημάνει την αποχώρηση ενός βετεράνου της αφρικανικής πολιτικής

Ο διοικητής των ειδικών δυνάμεων, ο Μαμαντύ Ντουμπούγια, ανακοίνωσε στο πλευρό και άλλων αξιωματικών-πραξικοπηματιών σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι «αποφάσισαν να συλλάβουν τον πρόεδρο, να καταργήσουν το σύνταγμα, να διαλύσουν τους θεσμούς, ανάμεσά τους και την κυβέρνηση, να κλείσουν τα χερσαία και εναέρια σύνορα και να επιβάλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα της δυτικής Αφρικής που είναι βυθισμένη εδώ και μήνες σε σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση.

A group of soldiers led by Lt.Col Mamady Doumbouya have reportedly overthrown President Alpha Conde, 83,and detained him as seen in pix #Guinea #GuineaCoup pic.twitter.com/rHsxMFSpJs

Οι πραξικοπηματίες δημοσίευσαν και δεύτερο βίντεο όπου εμφανίζεται ο πρόεδρος Κοντέ, τον οποίο ρωτούν αν υπήρξε θύματα κακομεταχείρισης και εκείνος αρνείται να τους απαντήσει.

The President of Guinea, Alpha Condé has been arrested by his military.



A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace.#Guinea #GuineaCoup pic.twitter.com/jKyzOrMHRx