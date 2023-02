H κρίση των κατασκοπευτικών zeppelin

Ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε από τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό ενός τέτοιου μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

«Έχουμε αναφορές για ένα μπαλόνι που πετά πάνω από τη Λατινική Αμερική. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ακόμη ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πατ Ράιντερ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ , Άντονι Μπλίνκεν, μίλησε τηλεφωνικά με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι για να τον ενημερώσει σχετικά με την αναβολή της επίσκεψής του στην Κίνα, κάνοντας λόγο για ανεύθυνη ενέργεια και ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο υπουργοί, ο Μπλίνκεν εξήγησε επίσης στον Ουάνγκ Γι ότι εξαιτίας αυτού του συμβάντος «δεν κρίνεται πρόσφορο να μεταβεί στο Πεκίνο αυτήν την περίοδο». Επέμεινε όμως ότι οι ΗΠΑ θέλουν «να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» και ότι η επίσκεψή του μπορεί να πραγματοποιηθεί «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Το Πεκίνο εξέφρασε τη λύπη του για αυτήν την «ακούσια» είσοδο του μπαλονιού στον αμερικανικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί «ερευνητικούς σκοπούς, κατά κύριο λόγο μετεωρολογικούς».

Νωρίτερα την Παρασκευή το πρώτο κατασκοπευτικό μπαλόνι βρέθηκε να πετά πάνω από τις ΗΠΑ. Για λόγους ασφαλείας το Πεντάγωνο δεν κατέρριψαν το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το αερόστατο παρακολουθείτο εδώ και μέρες, από την στιγμή που εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών. Το πιο πρόσφατο «στίγμα» του μπαλονιού ήταν πάνω από την Μοντάνα όπου υπάρχει η βάση των σιλό με τους πυραύλους. Αυτό οδήγησε, μάλιστα, και στην ματαίωση των πτήσεων από το αεροδρόμιο της πόλης Μπίλινγκς. Όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι, το μπαλόνι διέσχισε τον Καναδά πριν μπει στον αμερικανικό εναέριο χώρο, κάτι που επιβεβαίωσε με ανακοίνωση του και το καναδικό υπουργείο Άμυνας.

Το μπαλόνι πέταξε αρχικά πάνω από τις Αλεούτιες Νήσους της Αλάσκας και στην συνέχεια, μέσω Καναδά, έφτασε πάνω από το Μπίλινγκς της Μοντάνα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν ένα ασυνήθιστο αντικείμενο στον ουρανό κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό που είδαν ήταν το μπαλόνι. «Είδα έναν μεγάλο λευκό κύκλο στον ουρανό που ήταν πολύ μικρός για να είναι το φεγγάρι» είπε ένας από αυτούς, ο οποίος μάλιστα τράβηξε και φωτογραφίες καθώς πίστεψε ότι ήταν πραγματικό ΑΤΙΑ.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.



U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/pyCelOncGu