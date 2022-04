Διεθνές Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Καταδίκασε την εκτέλεση περίπου 300 αμάχων στο Μάλι

Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) καταδίκασε την εκτέλεση περίπου 300 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων ύποπτων μελών των ένοπλων ομάδων, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης που διεξήχθη από δυνάμεις του Μάλι.

Η σφαγή, που περιγράφεται σε δήλωση του HRW ως «η χειρότερη θηριωδία που έχει αναφερθεί στη δεκαετή σύγκρουση του Μάλι», συνέβη στην πόλη Moura στο κέντρο του Μάλι κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου.

«Οι καταχρήσεις από ένοπλες ισλαμιστικές ομάδες δεν δικαιολογούν καθόλου τη σκόπιμη σφαγή του στρατού ανθρώπων υπό κράτηση», δήλωσε η Corinne Dufka, διευθύντρια του HRW στο Sahel.

New @hrw report reveals how Malian army forces + foreign soldiers – identified by several sources as Russians – summarily executed about 300 civilian men, some of them suspected Islamist fighters, in #Mali in late March.

Urgent need for credible inquiry. https://t.co/I2LjqBNPBK pic.twitter.com/s4eWeAWnHv