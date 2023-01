Η Αμερικανίδα πρέσβης στο Λονδίνο καταγγέλλει την «αποκρουστική» εκτέλεση του Αλιρεζά Ακμπαρί

Η Αμερικανίδα πρέσβης στο Λονδίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ καταδικάζουν την «αποκρουστική», όπως την χαρακτήρισε, εκτέλεση στο Ιράν του Βρετανοϊρανού Αλιρεζά Ακμπαρί.

«Η εκτέλεση του Βρετανοϊρανού Αλιρεζά Ακμπαρί στο Ιράν είναι αποκρουστική και ανατριχιαστική», έγραψε στο Twitter η πρέσβης Τζέιν Χάρτλεϊ.

«Οι ΗΠΑ ενώνονται με το Ηνωμένο Βασίλειο στην καταδίκη αυτής της βάρβαρης πράξης. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Ακμπαρί», συμπλήρωσε.

The execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran is appalling and sickening. The United States joins with the U.K. in condemning this barbaric act. My thoughts are with Alireza’s family.