Η Disney προσέφυγε δικαστικά κατά του κυβερνήτη της Φλόριντα Ντε Σάντις, κλιμακώνοντας τη μεταξύ τους διαμάχη

Η Disney προσέφυγε χθες Τετάρτη εναντίον του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, κατηγορώντας τον ότι οργανώνει μια εκστρατεία «κυβερνητικών αντιποίνων» εναντίον της.

Με την προσφυγή αυτή κλιμακώνεται η διαμάχη μεταξύ του ψυχαγωγικού ομίλου και του Ρεπουμπλικάνου πολιτικού, που έχει βλέψεις για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντιπαράθεση αφότου η Disney επέκρινε νομοσχέδιο της Φλόριντα που απαγορεύει τη συζήτηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα δημοτικά σχολεία της πολιτείας.

Ο ΝτεΣάντις, που δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις εκλογές του 2024, έχει αναγάγει τη μάχη του κατά της woke κουλτούρας σε μία από τις προτεραιότητές του: κατηγορεί μια ομάδα «ελίτ» ότι επιβάλλει την προοδευτική της ιδεολογία στην κοινωνία, η οποία δεν τη δέχεται.

Στην προσφυγή της η Walt Disney Parks and Resorts κατηγορεί τον ΝτεΣάντις ότι ενορχήστρωσε μια πραγματική «εκστρατεία στοχευμένων κυβερνητικών αντιποίνων» εναντίον της για να την τιμωρήσει επειδή άσκησε το δικαίωμά της στην «ελευθερία της έκφρασης».

Αυτή η «εκστρατεία» πλέον «απειλεί τις εμπορικές δραστηριότητες της Disney, θέτει σε κίνδυνο το οικονομικό της μέλλον στην περιοχή και παραβιάζει τα συνταγματικά της δικαιώματα», σύμφωνα με την εταιρεία.

Εκπαίδευση και σεξουαλικός προσανατολισμός

Η εταιρεία προκάλεσε την οργή του κυβερνήτη πέρυσι, όταν επέκρινε το νομοσχέδιο για τη διδασκαλία σε παιδιά 9 ετών και κάτω θεμάτων που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, το οποίο οι επικριτές του αποκαλούν “Don’t say gay”. Η απαγόρευση επεκτάθηκε αυτόν τον μήνα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Τον Φεβρουάριο ο ΝτεΣάντις ακύρωσε το ειδικό καθεστώς της Disney στην πολιτεία, αναστέλλοντας τη σχετική αυτονομία που είχε η εταιρεία από τη δεκαετία του 1960. Επίσης αναδιοργάνωσε το διοικητικό συμβούλιο της ειδικής περιφέρειας όπου βρίσκεται το Disney World, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα θεματικά πάρκα, δεκάδες ξενοδοχεία και χώρους διασκέδασης.

Αυτό το διοικητικό συμβούλιο ήταν αρμόδιο για την επίβλεψη της εκμετάλλευσης της γης γύρω από το Disney World. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα έχει πλέον την εξουσία να διορίζει μέλη σε αυτό, κάτι που μέχρι πρότινος μπορούσαν να κάνουν μόνο οι ιδιοκτήτες γης στην περιφέρεια αυτή, μεγέθους 100.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η εταιρεία Disney έχει στην κατοχή της το μεγαλύτερο μέρος της γης εκεί.

Σχολιάζοντας την κίνηση ο ΝτεΣάντις δήλωσε «έχει έρθει καινούργιος σερίφης στην πόλη».

The utter stupidity of attacking your states leading economic driver and largest employer is beyond asinine ~



Disney’s annual revenue for Florida in 2022 was $82.722 billion.



They provided over 463,000 jobs & over $5.8 billion in additional state tax revenue.#TeamDisney pic.twitter.com/ByThod6MJf