Οι λογαριασμοί της αμερικανικής προεδρίας στο Τwitter παραδόθηκαν στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Οι επίσημοι λογαριασμοί στο twitter της αμερικανικής προεδρίας παραδόθηκαν πριν λίγο στη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Ο λογαριασμός @Potus στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης πλέον συνοδεύεται με φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν με πρώτη ανάρτηση στο λογαριασμό δήλωση του νέου προέδρου:

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO