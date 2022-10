Η Κάμαλα Χάρις ενεπλάκη σε τροχαίο καθώς κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, την ώρα που κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο. Το συμβάν καταγράφηκε αρχικά λανθασμένα ως «μηχανική βλάβη».

Συγκεκριμένα, η Χάρις κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, όταν ο οδηγός του SUV της έκανε μια λανθασμένη κίνηση και χτύπησε σε κράσπεδο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών, Άντονι Γκουλιέλμι.

Η πρόσκρουση ήταν αρκετά σφοδρή ώστε το ελαστικό να χρειαστεί αντικατάσταση. Για αυτό το λόγο, η αυτοκινητοπομπή της Χάρις ακινητοποιήθηκε, ανέφεραν πηγές στη Washington Post.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο -από κάποιο κοντινό κτήριο- και στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνονται ένοπλοι φρουροί να στέκονται γύρω από τα οχήματα, που ήταν ακινητοποιημένα στην είσοδο μιας υπόγειας διάβασης. Η Χάρις απομακρύνθηκε από το σημείο για λόγους ασφαλείας.

Πάντως, μια γυναίκα που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση την αναγνώρισε, αφού στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Ω Θεέ μου, είναι η Κάμαλα! Είναι αυτή, εκεί είναι, την είδα. Ήταν στο αυτοκίνητο που τράκαρε - αυτό είναι τρελό!».

#KamalaHarris' car was involved in an accident on a closed road in Washington

The "Washington Post" revealed that a car carrying US Vice President Kamala #Harris had an accident a few days ago, but the Secret Service said it was just a "mechanical failure."#United_States pic.twitter.com/OETAhuxdBC