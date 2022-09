Η Μόσχα ανακοινώνει προσάρτηση ουκρανικών εδαφών την Παρασκευή

Την προσάρτηση των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας, που ολοκληρώνουν την Τρίτη τα δημοψηφίσματά τους, αναμένεται να ανακοινώσει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, την Παρασκευή (30/9).

Ο Ρώσος πρόεδρος σχεδιάζει να απευθυνθεί και στα δύο σώματα του ρωσικού κοινοβουλίου και σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα αξιοποιήσει την ομιλία του για να ανακοινώσει την προσάρτηση του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια. Σε αυτές τις περιοχές το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων θεωρείτο από την αρχή δεδομένο υπέρ της ένταξης τους στη Ρωσία και ήδη θεωρείται άκυρο τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Δύση.

«Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να ανακοινώσει επίσημα την προσχώρηση των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τα δημοψηφίσματα που διεξάγονται επί του παρόντος σε αυτές τις περιοχές έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου.

«Οι ηγέτες της Ρωσίας ελπίζουν σχεδόν σίγουρα ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση προσχώρησης θα θεωρηθεί ως δικαίωση της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης” και θα εδραιώσει την πατριωτική υποστήριξη στη σύγκρουση» αναφέρει σε ανακοίνωση του μέσω Twitter το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, επικαλούμενο τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs