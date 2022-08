Η Ουκρανία θα στείλει φορτίο σιτηρών στην Αιθιοπία

Η Ουκρανία αναμένει την Παρασκευή, την άφιξη ενός πλοίου το οποίο θα φορτώσει σιτηρά που θα μεταφέρει στην Αιθιοπία βάσει της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας.

«Ευχαριστώ την Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας, είμαστε έτοιμοι να φορτώσουμε περισσότερους από 23.000 τόνους σιτηρών και να τους εξάγουμε στην Αιθιοπία», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπρακόφ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

