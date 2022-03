Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κατηγορεί τον ρωσικό στρατό για απαγωγή 2.400 παιδιών

Πλήρως υιοθέτησε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο τις καταγγελίες του ουκρανικού ΥΠΕΞ ότι ρωσικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει παρανόμως χιλιάδες παιδιά από τις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ.

Σε ανάρτησή της, η πρεσβεία των ΗΠΑ αναφέρει:

«Σύμφωνα με το ουκρανικό ΥΠΕΞ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απομακρύνει παράνομα 2.389 παιδιά από τις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ στη Ρωσία». Αυτό δεν είναι βοήθεια. Είναι απαγωγή».

Κατά πληροφορίες, ο ΟΗΕ δεν έχει μπορέσει να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Πριν από την έναρξη της εισβολής, οι φιλορώσοι αυτονομιστές είχαν «προτρέψει» τους Ουκρανούς να απομακρυνθούν από τις δύο αυτές περιοχές αυτές και να βρουν καταφύγιο στη Ρωσία.

