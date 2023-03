Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Φλόριντα θέλουν να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα της κύησης

Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές στη Φλόριντα κατέθεσαν σήμερα νομοσχέδια με τα οποία θα απαγορευτούν σχεδόν όλες οι αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα της κύησης, κάτι που θα περιορίσει δραστικά την πρόσβαση στην άμβλωση στις γυναίκες του Νότου των ΗΠΑ.

Τα νομοσχέδια αυτά κατατέθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης των εργασιών της τοπικής Βουλής, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Προβλέπονται εξαιρέσεις για περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, δεν αναφέρεται όμως ρητά ότι επιτρέπεται η άμβλωση εφόσον κινδυνεύει η ζωή ή η υγεία της εγκύου.

Florida Republican state legislators introduced a bill to ban abortions after six weeks – that’s before many know they're pregnant.



These extremist so-called leaders talk a lot about freedom, while they dare to attack its very foundations.

@POTUS and I are fighting back.