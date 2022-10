Οι Ρωσοι είχαν ελέγξει το φορτηγό-βόμβα

Μεγάλο ερώτημα προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται το φορτηγό με τα εκρηκτικά, να ελέγχεται από τις ρωσικές αρχές ασφαλείας στη γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική ηπειρωτική χώρα. Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπή για τη διερεύνηση του συμβάντος, τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου που βρισκόταν δίπλα στο φορτηγό που εξερράγη.

Οι υπεύθυνοι, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, έκαναν έλεγχο στην νταλίκα. Στη συνέχεια φαίνεται να μην προσέχουν κάτι ύποπτο. Λίγα λεπτά αργότερα όμως, όπως προκύπτει από άλλο βίντεο που δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, το φορτηγό ανατινάχθηκε ενώ βρίσκονταν εν κινήσει. «Προς το παρόν, τα πτώματα δύο νεκρών ανδρών και γυναικών έχουν ήδη ανασυρθεί από τη θάλασσα, ενώ οι ταυτότητές τους δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη» σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria.

Ρωσικά και ουκρανικά μέσα κάνουν λόγο για μία πολύ αυστηρά ελεγχόμενη είσοδο στη γέφυρα της Κριμαίας, καθώς έχουν εγκατασταθεί στο σημείο συστήματα ελέγχου ST-6035 από την αρμόδια διεύθυνση ασφαλείας του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, ενώ υπάρχουν συστήματα ελέγχου για εκρηκτικά.

Η στιγμή της πολύ ισχυρής έκρηξης στη γέφυρα Κερτς στην Κριμαία - Τρεις νεκροί

Κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή της πολύ ισχυρής έκρηξης στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας δείχνει κάμερα ασφαλείας.

Ήταν 06:07 π.μ. (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας, όταν σημειώθηκε η έκρηξη οχήματος που έφερε εκρηκτικά και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

Στα πλάνα εκτός από το φορτηγό, από το οποίο φαίνεται ότι προήλθε η έκρηξη, περνά και ένα άλλο αυτοκίνητο. Το φορτηγό προκάλεσε φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων εντός τρένου, που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή επιβεβαίωσε πως η πυρκαγιά στη γέφυρα οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

Τη γέφυρα εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Το έργο κόστισε δισεκατομμύρια. Χρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό που επιχειρεί στην Ουκρανία. Επομένως πέρα από συμβολική, έχει και τεράστια στρατηγική σημασία, καθώς συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαία με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, το το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

Υπενθυμίζεται πρόσφατα ότι η Ρωσία διαβεβαίωνε πως η γέφυρα είναι ασφαλής, παρά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα είχε απειλήσει με αντίποινα την Ουκρανία αν οι δυνάμεις της αποπειραθούν να την καταστρέψουν.

Στην Κριμαία έχουν καταγραφεί αρκετές εκρήξεις τους τελευταίους μήνες, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στη στρατιωτική βάση Τζάνκοϊ τον Αύγουστο, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Η σιδηροδρομική κίνηση στη γέφυρα της Κριμαίας θα αποκατασταθεί σήμερα το βράδυ

Η σιδηροδρομική κίνηση σε μία κατεστραμμένη οδική και σιδηροδρομική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη Χερσόνησο της Κριμαίας θα αποκατασταθεί στις 20:00 σήμερα το βράδυ τοπική ώρα, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγές του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Μία μεγάλη έκρηξη που έγινε σήμερα περίπου στις 06:00 τοπική ώρα, κατέστρεψε το οδικό τμήμα της γέφυρας.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που μάχονται θα μπορούν να ανεφοδιάζονται μέσω των χερσαίων και των ναυτικών διαδρόμων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που μάχονται στις περιοχές Μικολάιβ, Κρίβι Ριχ και Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας θα μπορούν να λάβουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται μέσω των χερσαίων και των ναυτικών διαδρόμων που υπάρχουν, μετά τη σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από μία έκρηξη σε μία γέφυρα που ενώνει την Ρωσία με την Κριμαία.

Η σημερινή έκρηξη στην οδική και σιδηροδρομική γέφυρα, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά Ρώσων στρατιωτών και πολεμικών εφοδίων μέσω της χερσονήσου σε άλλες περιοχές της Νότιας Ουκρανίας, κατέστρεψε τμήματα της οδικής σύνδεσης, με συνέπεια, η κίνηση των οχημάτων να γίνεται προς μία κατεύθυνση, ενώ καταστράφηκαν και σιδηροδρομικές γραμμές.

Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέχρι τώρα, από την έκρηξη ενός παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στην αναφερόμενη γέφυρα.

“Πιστεύεται ότι ήταν επιβάτες ενός αυτοκινήτου που βρίσκονταν κοντά στο φορτηγό που εξερράγη. Τα πτώματα δύο θυμάτων, ενός άντρα και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν ήδη από το νερό και αναγνωρίστηκαν”, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της ρωσικής επιτροπής ερευνών, που διερευνά το συμβάν.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τα στοιχεία του φορτηγού και του ιδιοκτήτη του που ήταν δηλωμένο στην περιοχή του Κράσνονταρ, ενώ έχουν αρχίσει οι έρευνες στην κατοικία του ιδιοκτήτη του φορτηγού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ο Πούτιν δίνει εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά βγαίνουν με το «σταγονόμετρο». Μέρος του αυτοκινητόδρομου έχει καταρρεύσει, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για επίσημη έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στη γέφυρα της Κριμαίας σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ρωσικές αντιτρομοκρατικές αρχές ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ότι φορτηγό εξερράγη στο οδικό τμήμα της γέφυρας, προκαλώντας φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων ενός τρένου που κατευθυνόταν προς τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Ο Βλαντίμιρ Κονστανίνοφ, επικεφαλής του κοινοβουλίου της Κριμαίας, δήλωσε σύμφωνα με το Interfax ότι «Ουκρανοί βάνδαλοι κατάφεραν να στραφούν προς τη γέφυρα της Κριμαίας με τα ματωμένα χέρια τους». «Τώρα έχουν κάτι για να περηφανεύονται», δήλωσε. «Στα 23 χρόνια οικονομικής δραστηριότητάς τους απέτυχαν να οικοδομήσουν κάτι αξιοπρόσεκτο στην Κριμαία, αλλά (τώρα) κατάφεραν να καταστρέψουν το οδικό κομμάτι της ρωσικής γέφυρας». Ο Κονσταντίνοφ δήλωσε ότι η ζημιά «δεν είναι σοβαρή» και θα αποκατασταθεί γρήγορα.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί» δηλώνει σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου αναφερόμενος στην έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, τόνισε μέσω Twitter, αναφερόμενος στις αντιφατικές πληροφορίες για έκρηξη ή πυρκαγιά σήμερα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα η οποία συνδέει τη ρωσική ενδοχώρα με την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, ότι αυτή είναι μόνο «η αρχή», χωρίς ωστόσο να πει άμεσα πως η Ουκρανία αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, οτιδήποτε κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία, η Ρωσία πρέπει να εκδιωχθεί από οτιδήποτε κατέχει», ανέφερε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

Ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, ανήρτησε ένα emoji στο Twitter που εικονίζει μια γέφυρα μέσα σε σύννεφα καπνού.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ολέξι Ντανίλοφ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με την πυρκαγιά στη γέφυρα συνοδευόμενο από ένα βίντεο της Μέριλιν Μονρόε που τραγούδα "Happy birthday, Mr President" (Χρόνια πολλά κ. πρόεδρε). Ο Πούτιν έγινε χθες 70 ετών.

«Χρόνια πολλά κύριε πρόεδρε», λέει στον Πούτιν Ουκρανός αξιωματούχος

O Oleksiy Danilov, ανώτατος αξιωματούχος Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, έγραψε: «Καλημέρα Ουκρανία!», σε μια ανάρτηση που συνοδεύεται από βίντεο με τη φωτιά στη γέφυρα Κερτς δίπλα από τη Μέριλιν Μονρόε να τραγουδά «χρόνια πολλά κύριε πρόεδρε», σε μια σαφή αναφορά στα γενέθλια του Πούτιν.

Επίσης, Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να επιβεβαιώνει -αλλά ούτε να αρνείται- ότι οι δυνάμεις του Κιέβου βρίσκονται πίσω από την έκρηξη, είπε στους New York Times: «Ο Πούτιν πρέπει να είναι χαρούμενος. Δεν παίρνουν όλοι ένα τόσο ακριβό δώρο στα γενέθλιά τους.

Βίντεο και εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη γέφυρα στο στενό του Κερτς να έχει τυλιχτεί στις φλόγες:

