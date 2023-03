Οι στιγμές πριν την πτώση του αμερικανικού drone στη Μαύρη Θάλασσα

Συγκλονίζει το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού με το «τετ α τετ» που είχε την Τρίτη το αμερικανικό drone επιτήρησης και το ρωσικού μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.



Στο βίντεο, που διαρκεί 42 δευτερόλεπτα, δείχνει το ρωσικό αεροσκάφος να κάνει δύο εξαιρετικά κοντινά περάσματα στο drone, προτού διαλυθεί η εικόνα. Αναλυτικότερα, τα πλάνα δείχνει η κάμερα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper που είναι στραμμένη προς τα πίσω προς την ουρά του και τον έλικα του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, φαίνεται το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi SU-27 να πλησιάζει. Καθώς πλησιάζει, το ρωσικό μαχητικό ρίχνει καύσιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό drone.



Σε ένα άλλο τμήμα του βίντεο, το ρωσικό αεροσκάφος κάνει ένα ακόμη πέρασμα. Καθώς πλησιάζει, ρίχνει και πάλι καύσιμα και το βίντεο από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διακόπτεται, καθώς το ρωσικό μαχητικό συγκρούεται με το MQ-9 Reaper, προκαλώντας ζημιά στην προπέλα και αναγκάζοντας τελικά τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι υπήρξε σύγκρουση.

Το βίντεο κυκλοφόρησε με την εξής λεζάντα σύμφωνα με τον Guardian:

«Δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πραγματοποίησαν μια μη ασφαλή και αντιεπαγγελματική αναχαίτιση με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης των ΗΠΑ MQ-9 που λειτουργούσε εντός του διεθνούς εναέριου χώρου πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στις 14 Μαρτίου 2023. Τα ρωσικά Su-27 έριξαν καύσιμα και χτύπησαν την προπέλα του MQ-9, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να πρέπει να καταρρίψουν το MQ-9 σε διεθνή ύδατα.

Το βίντεο συνοδεύτηκε επίσης με τη σημείωση "Αυτό το βίντεο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία ωστόσο, τα γεγονότα απεικονίζονται με διαδοχική σειρά."

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε νωρίτερα την εβδομάδα ότι τα μαχητικά του «δεν χρησιμοποίησαν αερομεταφερόμενα όπλα και δεν ήρθαν σε επαφή» με το αμερικανικό drone.

Την Τετάρτη, ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ, Ανατόλι Αντόνοφ, χαρακτήρισε το περιστατικό «πρόκληση» και είπε ότι «ανησυχούμε για την απαράδεκτη δραστηριότητα του αμερικανικού στρατού στα σύνορά μας», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παροχή πληροφοριών στο Κίεβο». Οι ΗΠΑ είχαν καλέσει τον πρέσβη για το περιστατικό.

Το MQ-9 Reaper είναι ένα μεγάλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος μήκους 11 μέτρων με άνοιγμα φτερών άνω των 22 μέτρων. Η αμερικανική αεροπορία λέει ότι η κύρια χρήση της είναι ως «μέσο συλλογής πληροφοριών».

Ο υπουργός Άμυνας Lloyd Austin και ο Πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Στρατηγού Mark Milley μίλησαν με τους Ρώσους ομολόγους τους για την καταστροφή του drone».

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.



You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5