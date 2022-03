Η στιγμή της πτώσης του κινεζικού Boeing με τους 132 επιβαίνοντες - Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του κινεζικού Boeing 737 της China Eastern Airlines με τους 132 επιβαίνοντες.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που αναρτήθηκε από χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος να ακολουθεί μια «τρελή» κατακόρυφη πορεία προς το έδαφος, πριν προσκρούσει σε αυτό.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Boeing 737 plane operated by China Eastern Airlines crashed in southern China with more than 130 people on board pic.twitter.com/dRGZlgs8Ar