"Φαρ Ουέστ" σε σχολικό αγώνα της Αλαμπάμα

Δέκα έφηβοι τραυματίστηκαν, οι μισοί από αυτούς σοβαρά, σε ανταλλαγή πυρών μετά τη λήξη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ σχολικών ομάδων στην Αλαμπάμα, το βράδυ της Παρασκευής.

Το νέο αυτό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην πόλη Μομπάιλ, στον κόλπο του Μεξικού. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας από 15 έως 18 ετών.

Τα παιδιά βρίσκονταν στο στάδιο Λαντ-Πεμπλς για έναν αγώνα μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων των λυκείων Λεφλόρ και Ουίλιαμσον, όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί, όπως είπε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής του Μομπάιλ, Λόρενς Μπατίστ. Δύο πρόσωπα κρατούνται και ανακρίνονται.

BREAKING: 10 people shot and 2 detained at Ladd-Peebles Stadium. Here’s what the scene looks like right now. @mynbc15 pic.twitter.com/arBZgxqUkU