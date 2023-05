Η Τουρκία δώρισε στο Μεξικό κουτάβι μετά την απώλεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου στον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου

Ο στρατός του Μεξικού καλωσόρισε χθες Τετάρτη σε ειδική τελετή το πιο αξιαγάπητο νέο μέλος του, κουτάβι που θα εκπαιδευτεί για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δώρο της Τουρκίας μετά τον θάνατο στο καθήκον λυκόσκυλου από το Μεξικό που συμμετείχε στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σάρωσε το νότιο τμήμα της τουρκικής επικράτειας και το βόρειο τμήμα της συριακής.

Ο γερμανικός ποιμενικός, ηλικίας τριών μηνών, θα ενταχθεί στην διάσημη διεθνώς μονάδα ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών του στρατού του Μεξικού που αναπτύσσεται για τον εντοπισμό επιζώντων σε μια χώρα επιρρεπή σε σεισμούς και φυσικές καταστροφές.

