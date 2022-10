Ινδία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε λεωφορείο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε λεωφορείο στην πόλη Νάσικ, στην πολιτεία Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Reuters.

At least 12 people were killed and dozens injured when a passenger #bus caught #fire in the western state of #Maharashtra in #India , authorities said Saturday. https://t.co/OqEIciu4bI

Πάνω από 30 τραυματίες νοσηλεύονται σε τοπικό νοσοκομείο, δύο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, δήλωσε άλλος αξιωματικός της αστυνομίας του Νάσικ, που βρίσκεται περίπου 190 χιλιόμετρα βόρεια του Μουμπάι.

Η φωτιά οφειλόταν σε σύγκρουση με βυτιοφόρο καυσίμων, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται το λεωφορείο τυλιγμένο στις φλόγες.

«Η σκέψη μου είναι σε αυτούς που έχασαν τους αγαπημένους τους σε αυτή την τραγωδία», ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, προσθέτοντας ότι οι οικογένειες των νεκρών θα λάβουν η καθεμία 200.000 ρουπίες (2.400 δολάρια) ενώ οι τραυματίες θα λάβουν 50.000 ρουπίες έκαστος.

«Εύχομαι οι τραυματίες να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν. Η τοπική κυβέρνηση προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες», ανέφερε ο Μόντι.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης της Μαχαράστρα ανακοίνωσε χωριστή οικονομική στήριξη ύψους 500.000 ρουπιών για τις οικογένειες των νεκρών και διαβεβαίωσε ότι το κρατίδιο θα καλύψει το κόστος νοσηλείας των τραυματιών.

#Breaking At least 12 people are reported dead and two in critical condition after a bus collision in western city of #Nashik, in the state of Maharashtra in #India. The bus caught fire after a collision with a diesel tanker. More than 30 injured are being treated in hospital. pic.twitter.com/O4jHwDmYhl