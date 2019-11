ΗΠΑ: Φραστική επίθεση του Τραμπ κατά μάρτυρα για την παραπομπή του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε χθες κατά ενός άλλου μάρτυρα που κατέθεσε εναντίον του στην έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του, επισημαίνοντας πως η Τζένιφερ Ουίλιαμς, βοηθός του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, υποστήριζε το «Ποτέ με τον Τραμπ», που θα έπρεπε «να κάνει την καλύτερη επίθεση κατά του προέδρου».

Tell Jennifer Williams, whoever that is, to read BOTH transcripts of the presidential calls, & see the just released ststement from Ukraine. Then she should meet with the other Never Trumpers, who I don’t know & mostly never even heard of, & work out a better presidential attack!