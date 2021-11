ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συμμετέχοντες σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση - Είκοσι τραυματίες

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν SUV κόκκινου χρώματος έπεσε πάνω σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε παρέλαση ενόψει των Χριστουγέννων χθες Κυριακή στην πόλη Γουόκεσα, στην πολιτεία Ουισκόνσιν, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Ο κ. Τόμσον είπε σε δημοσιογράφους ότι έχει αναγνωριστεί ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Δημοσιογράφος τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ο οποίος αποτελεί μέρος του εθνικού δικτύου CBS ανέφερε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία.

Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp