ΗΠΑ: Δίχρονο αγοράκι πυροβόλησε αθέλητα στην πλάτη τον πατέρα του και τον σκότωσε

Αγόρι δύο ετών σκότωσε από ατύχημα τον πατέρα του στη Φλόριντα, όταν τον πυροβόλησε στην πλάτη με πιστόλι που είχε αφεθεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν χωρίς επίβλεψη από τους γονείς του, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα 6 Ιουνίου οι τοπικές αρχές.

Φθάνοντας στην κατοικία του θύματος την 26η Μαΐου κοντά στο Ορλάντο, αστυνομικοί, που ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά, βρήκαν τη μητέρα, Μαρία Αγιάλα, να κάνει μαλάξεις στην καρδιά του πατέρα, Ρέτζι Μάμπρι, τραυματισμένου σοβαρά από σφαίρα.

Αρχικά, οι αστυνομικοί πίστεψαν πως κάποιος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε τον 26χρονο, ο οποίος υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Όμως το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά (ένα 5χρονο, ένα 2 ετών και ένα 6 μηνών) του ζευγαριού, αποκάλυψε στους ερευνητές ότι τη μοιραία σφαίρα έριξε ο μικρός αδελφός του, 2 ετών, εξήγησε ο Τζον Μίνα, ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Sheriff John Mina provides details on the case of a two-year-old who got a hold of his parents’ gun. The boy shot and killed his father on May 26. pic.twitter.com/stgC6yNFj5