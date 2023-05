ΗΠΑ: Αναστάτωση από μια ψεύτικη φωτογραφία «έκρηξης» κοντά στο Πεντάγωνο

Μια ψεύτικη φωτογραφία που έδειχνε μια «έκρηξη» κοντά στο κτήριο του Πενταγώνου έγινε viral σήμερα στο Twitter, προκάλεσε αναστάτωση στη Γουόλ Στριτ και επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των κινδύνων που ελλοχεύουν από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η επίμαχη φωτογραφία που φέρεται να δημιουργήθηκε μέσω μιας τέτοιας εφαρμογής υποχρέωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να αντιδράσει. «Επιβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες και ότι το Πεντάγωνο δεν δέχθηκε επίθεση σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Άρλινγκτον έσπευσε επίσης να ξεκαθαρίσει μέσω Twitter ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη ή κάποιο άλλο περιστατικό ούτε στο Πεντάγωνο ούτε στη γύρω περιοχή.

Η προσωρινή αναστάτωση που προκάλεσε η ψεύτικη φωτογραφία οδήγησε σε πτώση 0,29% τον δείκτη S&P 500 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Earlier today an apparent AI-generated photo showed a fake explosion near the US Pentagon. The news was shared by Russian state-media RT on Twitter, which helped it go viral.



It was also tweeted by a verified Twitter account called “BloombegFeed” which has now been suspended.… pic.twitter.com/KN1wOptlRb