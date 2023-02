ΗΠΑ: Δυο νεκροί από συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Αλαμπάμα

Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk συνετρίβη την Τετάρτη στην πολιτεία Αλαμπάμα (νότια), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο επιβαίνοντες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι, που σκοτώθηκαν», ανέφερε ο Μπρεντ Πάτερσον, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μάντισον, σε ανακοίνωσή του.

Περί τις 15:00 (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) το Μπλακ Χοκ της αεροπορίας της Εθνοφρουράς του Τενεσί —πολιτείας που γειτονεύει με την Αλαμπάμα— κατέπεσε ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κοντά σε αυτοκινητόδρομο και σε άλλον οδικό άξονα, ανέφερε η διοίκηση της Εθνοφρουράς του Τενεσί.

«Μας γεμίζει βαθιά θλίψη η απώλεια των δυο μελών της Εθνοφρουράς», τόνισε ο στρατηγός Γουόρνερ Ρος, επικεφαλής του σώματος στην πολιτεία.

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, ο Ρόμπερτ Κάρβερ, εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς, τόνισε πως θα ήταν «πρόωρο να αναφερθούμε στα πιθανά αίτια της συντριβής».

Επιτόπου αναμένονταν ερευνητές αεροπορικών δυστυχημάτων. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάντισον ανακοίνωσε χθες βράδυ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι οδικοί άξονες έκλεισαν εξαιτίας του δυστυχήματος.

Video shows Black Hawk helicopter falling out of the sky near Huntsville, Alabama, killing everyone on board pic.twitter.com/5UR7WOjZDh