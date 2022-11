ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ στο Κολοράντο – Πέντε νεκροί και 18 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σε κλαμπ στο Κολοράντο, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες.

Ειδικότερα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μαζικούς πυροβολισμούς στο νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Σπρινγκς, ενώ τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Club Q, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters.

«Εντοπίσαμε ένα άτομο που πιστεύουμε ότι είναι ο ύποπτος μέσα», είπε η υπολοχαγός της αστυνομίας του Κολοράντο, Πάμελα Κάστρο. «Αυτή τη στιγμή, ο ύποπτος νοσηλεύεται, αλλά βρίσκεται υπό κράτηση.»

Η Κάστρο δεν διευκρίνισε εάν ο ύποπτος συμπεριλήφθηκε στον αριθμό των ατόμων που τραυματίστηκαν στον πυροβολισμό.

Η αστυνομία αρνήθηκε να μιλήσει για ένα πιθανό κίνητρο. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Κολοράντο, Μάικ Σμαλντίνο, είπε ότι 11 ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν στο σημείο μετά από πολλαπλές κλήσεις στο 911. «Θα είμαστε εδώ για πολλές, πολλές ώρες», είπε η Κάστρο.

Σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Club Q είπε ότι είναι «συντετριμμένο από την παράλογη επίθεση στην κοινότητά μας» και εξέφρασε συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους.

«Ευχαριστούμε τις γρήγορες αντιδράσεις των ηρωικών πελατών που υπέταξαν τον ένοπλο και τερμάτισαν αυτή την επίθεση μίσους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

