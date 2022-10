ΗΠΑ: Υπέρ της κλήτευσης Τραμπ ψήφισε η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την επίθεση στο Καπιτώλιο

Η εξεταστική επιτροπή της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της κλήτευσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε περίπτωση που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν συμμορφωθεί, τότε θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης.

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, που απαρτίζεται από επτά Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε ομόφωνα υπέρ της κλήτευσης Τραμπ προκειμένου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να καταθέσει ενόρκως για την επίθεση στο Καπιτώλιο.

«Είναι το πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο όσων εκτυλίχθηκαν στις 6 Ιανουαρίου 2021. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τον ίδιο», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Μπένι Τόμσον.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο, η μη συμμόρφωση με κλήτευση για κατάθεση αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 12 μηνών. Αν η επιτροπή ζητήσει κλήτευση και αυτή αγνοηθεί, η ολομέλεια της Βουλής καλείται να ψηφίσει εάν θα παραπέμψει την υπόθεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αποφασίσει αν θα απαγγείλει κατηγορίες.

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ερευνά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

BREAKING: The House select committee investigating the Jan. 6 assault on the U.S. Capitol has voted to subpoena former President Donald Trump. pic.twitter.com/Mkl2BvZeoq