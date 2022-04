ΗΠΑ: Κύμα διαδηλώσεων μετά από τη δολοφονία 26χρονου Αφροαμερικανού από αστυνομικό

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στην πολιτεία του Μίσιγκαν μετά από τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει αστυνομικό να πυροβολεί εξ' επαφής και να σκοτώνει 26χρονο Αφροαμερικανό.

Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζόρτζ Φλόυντ ένα νέο ρατσιστικό περιστατικό από αστυνομικό στις ΗΠΑ έρχεται να διαταράξει την κοινωνική συνοχή. Συγκεκριμένα δόθηκε στην δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει αστυνομικό να πυροβολεί στο κεφάλι 26χρονο Αφροαμερικανό στο Μίσιγκαν.

Το υλικό τραβήχτηκε από την κάμερα που έχει το περιπολικό, από αυτή που είχε πάνω του ο αστυνομικός και από μια κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ένας γείτονας.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικός, σταμάτησε τον Πάτρικ Λιόγια και του ζήτησε να κατεβεί από το όχημα το οποίο οδηγούσε προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Από τα βίντεο φαίνεται ο Λιόγια να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αφού τον σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί, και να ρωτά «τι έκανα;» την ώρα που ο αστυνομικός του ζητά επίμονα το δίπλωμά του.

Στη συνέχεια, ο Λιόγια ερωτάται επανειλημμένα εάν έχει άδεια και μετά από μια σύντομη συνομιλία τρέχει από τον αξιωματικό.

Έπειτα από καταδίωξη οι δυο τους φαίνονται να παλεύουν στο έδαφος και ο αστυνομικός βγάζει το Taser του, για το οποίο οι δυο τους τσακώνονται. Ο αξιωματικός λέει στον κ. Lyoya να αφήσει το όπλο αναισθητοποίησης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός φαίνεται να βγάζει το όπλο του από τη θήκη και να πυροβολεί εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο.

Το περιστατικό προκάλεσε οργή και αναβίωση του κινήματος «Black Lives Matter». Πολλoί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη στο κέντρο του Γκραντ Ράπιντς, μια πόλη στο Μίσιγκαν με περίπου 200.000 κατοίκους. Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και φώναζαν «καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη».

Protestors marching through the streets of Grand Rapids, Michigan tonight in the name of Patrick Lyoya, who was shot and killed by police. #PatrickLyoya pic.twitter.com/2nEmzf4OSK