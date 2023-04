Διπλό μακελειό από πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί σε κατοικία στο Μπόουντοιν, άλλοι τρεις νεκροί στο Μέιν

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά σε μια κατοικία στο Μπόουντοιν το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα) και λίγο αργότερα, γύρω στις 10:30 π.μ., τρία άτομα πυροβολήθηκαν ενώ οδηγούσαν τα οχήματά τους με κατεύθυνση νότια στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο I-295 στο Γιάρμουθ, σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία.

Τα τρία θύματα που πυροβολήθηκαν ενώ οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ένας από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Και τα δύο περιστατικά με πυροβολισμούς συνδέονται, διευκρίνισε η αστυνομία. Ένας δράστης συνελήφθη και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχει δημόσια απειλή αυτή τη στιγμή. Το Μπόουντοιν και Γιάρμουθ βρίσκονται σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων μεταξύ τους στον I-295.

