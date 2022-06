ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ τον Ιούλιο

Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να ανακοινώσει επίσημα τις επισκέψεις αυτές εντός της εβδομάδας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία και στο Ισραήλ τον επόμενο μήνα, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά με τους σχεδιασμούς στην Ουάσινγκτον στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς την Κυριακή 12 Ιουνίου.

Το ταξίδι του Μπάιντεν στο Ριάντ ίσως συμπεριλάβει συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, κατά την ίδια πηγή.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είχε δεσμευτεί να αντιμετωπίζει τον πρίγκιπα διάδοχο σαν «παρία» εξαιτίας του ρόλου του στον φόνο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, αρθρογράφου της Washington Post, στο σαουδαραβικό προξενείο στην Τουρκία το 2018.

Έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που δόθηκε στην δημοσιότητα από τον Τζο Μπάιντεν, διαβεβαίωνε ότι ο πρίγκιπας «ενέκρινε» τον φόνο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από ομάδα εκτελεστών στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Το ουαχαμπιτικό βασίλειο διαψεύδει πως ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενεχόταν στην υπόθεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που καυχιέται ότι πρωταγωνιστεί στον αγώνα των δημοκρατιών εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων, είχε πει πως θα «αναπροσάρμοζε» τις σχέσεις με το σουνιτικό βασίλειο, δίνοντας την έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όμως στη διπλωματική εξίσωση προστέθηκε νέα μεταβλητή, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, εν μέρει εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, που προκαλεί απελπισία στην αμερικανική κοινή γνώμη σε εκλογική χρονιά.

Η κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν θέλει το Ριάντ να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, ελπίζοντας ότι έτσι θα μειωθούν οι τιμές στα πρατήρια.

Joe Biden will travel to Saudi Arabia next month



At a time “when Biden is trying to find ways to lower gasoline prices in the USA”



Joe Biden cancelled the Keystone XL pipeline on Day One



Now 18 months later, he’s begging the Saudis to produce more oil https://t.co/g6aP1YGL4d