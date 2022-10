ΗΠΑ: Ο συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς θα πληρώσει 965 εκατ. δολάρια για fake news σχετικά με μακελειό σε σχολείο

Ο Άλεξ Τζόουνς, γνωστός στους κύκλους των συνωμοσιολόγων και της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε την Τετάρτη, να καταβάλει αποζημίωση σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε οικογένειες θυμάτων του μακελειού το 2012 στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ επειδή ισχυριζόταν ότι πρόκειται για «απάτη».

Ο ιδρυτής του ιστότοπου Infowars διατεινόταν επί χρόνια ότι το μακελειό «ήταν σκηνοθετημένο» από την κυβέρνηση προκειμένου να στερήσει από τους Αμερικανούς τα όπλα τους και ότι «κανείς δεν σκοτώθηκε». Είχε επίσης χαρακτηρίσει τους συγγενείς των θυμάτων «ηθοποιούς».

Η θεωρία του αυτή εξαπλώθηκε στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα επί δέκα χρόνια συγγενείς των θυμάτων, αλλά και ένας πράκτορας του FBI, που είχε σπεύσει στο σημείο της επίθεσης, να δέχονται απειλές και παρενοχλήσεις.

Live on his show, Alex Jones scoffed at a jury's order that he pay nearly $1 billion in damages to the families of eight Sandy Hook victims and an FBI agent. Then he tried to convince his audience to send him money. https://t.co/JKtOlvFOaJ