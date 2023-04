Οι Ρεπουμπλικανοί στη βουλή της Μοντάνα απαγόρευσαν σε τρανς βουλευτή να πάρει ξανά τον λόγο

Μια τρανς βουλευτής των Δημοκρατικών της Μοντάνα δεν επιτρέπεται πλέον να παίρνει τον λόγο στη βουλή της πολιτείας αυτής στις βόρειες ΗΠΑ, μετά την απαγόρευση που της επέβαλαν οι Ρεπουμπλικάνοι επειδή αντιτάχθηκε σε νομοσχέδιο που απαγορεύει στους ανήλικους να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης.

Η αντιπαράθεση αυτή αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα επεισόδια της πολιτισμικής διαμάχης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Στις αρχές Απριλίου δύο Αφροαμερικανοί βουλευτές του Τενεσί αποκλείστηκαν από τη βουλή της πολιτείας αφού συμμετείχαν σε διαδήλωση κατά των πυροβόλων όπλων.

Από την Πέμπτη η Ζόι Ζέφιρ, η μοναδική τρανς βουλευτής της Μοντάνα, δεν έχει πλέον δικαίωμα να λαμβάνει τον λόγο στη βουλή της πολιτείας. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που έχουν την πλειοψηφία στο σώμα, την κατηγόρησαν για ανάρμοστες δηλώσεις.

Η Ζέφιρ κατήγγειλε το νομοσχέδιο που επιθυμεί να υιοθετήσει η βουλή της Μοντάνα, βάσει του οποίου απαγορεύεται στους ανήλικους να λαμβάνουν θεραπεία φυλομετάβασης, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια» και λέγοντας προς τους συναδέλφους της ότι θα πρέπει «να ντρέπεστε».

“Trans people exist,” State Rep. Zooey Zephyr of Montana said, as she rebuked a bill that would ban gender-affirming care for transgender minors, adding that denying care is “tantamount to torture.” Zephyr is the Legislature’s first transgender lawmaker. https://t.co/Gr5rAT8dCp pic.twitter.com/he8Q2W3ats

«Την επόμενη φορά που θα σκύψετε το κεφάλι σας για να προσευχηθείτε, ελπίζω να δείτε το αίμα στα χέρια σας», τόνισε, εκτιμώντας ότι το νομοσχέδιο αυτό ωθεί τους τρανς στην αυτοκτονία.

Αμέσως ομάδα 21 Ρεπουμπλικανών υπέγραψαν επιστολή με τη οποία ζητούσαν να «λογοκριθεί» η Ζέφιρ. Στην επιστολή αυτή μάλιστα χρησιμοποίησαν ανδρικές αντωνυμίες για να αναφερθούν στη βουλευτή.

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη το βράδυ, η Ζέφιρ εξήγησε ότι το κοινοβούλιο «αρνείται να μου επιτρέψει να μιλήσω για οποιοδήποτε νομοσχέδιο μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου», αν δεν ζητήσει συγνώμη για τις δηλώσεις της.

Η βουλευτής έκανε λόγο για μια «θεμελιωδώς αντιδημοκρατική απόφαση» των Ρεπουμπλικανών, η οποία έχει στόχο να την αναγκάσει να σιωπήσει «την ώρα που καταργούν τα δικαιώματα των τρανς και ομοφυλόφιλων κατοίκων της Μοντάνα».

Rep. Zooey Zephyr, who was deliberately misgendered by a conservative group of lawmakers, said she will not apologize for saying the lawmakers would have “blood on their hands" if they supported a bill to ban gender-affirming medical care for trans youth. https://t.co/MoZxXHN5ZF pic.twitter.com/CCd2KuavrN