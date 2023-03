ΗΠΑ: Πεντάχρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον ηλικίας 16 μηνών αδελφό του

Αγοράκι 16 μηνών έχασε τη ζωή του όταν o αδελφός του, 5 ετών, πυροβόλησε μέσα σε διαμέρισμα στη Λαφαγιέτ, στην πολιτεία Ιντιάνα (μεσοδυτικά), ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Πέμπτη, καθώς οι τραγωδίες με τη χρήση όπλων στις οποίες εμπλέκονται μικρά παιδιά στις ΗΠΑ είναι ήδη δεκάδες το 2023.

Οι αρχές εξήγησαν πως ειδοποιήθηκαν από διερχόμενο για πυροβολισμό σε διαμέρισμα στη Λαφαγιέτ, σχεδόν 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ιντιανάπολης· όταν αστυνομικοί έφθασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν ένα παιδί νεκρό.

A 16-month-old boy is dead after he was shot and killed by his 5-year-old sibling, according to authorities in Indiana. https://t.co/ZWR4isiZZV