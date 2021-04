ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε λύκειο στο Τενεσί - Αναφορές για θύματα

Η αστυνομία στο Νόξβιλ του Τενεσί ανέφερε σήμερα ότι δυνάμεις της απαντούν σε αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε ένα λύκειο, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα.

«Πολλά θύματα από πυροβολισμούς έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Η έρευνα συνεχίζεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία του Νόξβιλ με ανάρτηση στο Twitter.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO