Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με στρατιωτικές τιμές, χιλιάδες κόσμου συνόδευσαν το νούμερο 2 της Χεζμπολάχ, τον Ιμπραχίμ Ακίλ στην τελευταία του κατοικία. Η κηδεία του διοικητή της Δύναμης Ραντβάν, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με άλλους 15 διοικητές της οργάνωσης από ισραηλινή πυραυλική επίθεση, ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στη Βηρυτό. Κατά τη διάρκεια της κηδείας στίχοι του Κορανιού αντηχούσαν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

The pride of our nation—funeral for jihadi leader Ibrahim Aqil and martyr Mahmoud Yassin Hamad begins in Beirut’s southern suburb, as sirens blare across Israeli settlements. #LebanonSteadfastness #Gaza 🇱🇧🇵🇸✌️ pic.twitter.com/QtcXHu6R4v

— Mohamad Al Shami محمد الشامي 🇾🇪🇵🇸 (@mamashami) September 22, 2024