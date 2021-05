ΗΠΑ: Τέλος στις μάσκες σε όσους έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού

Το πρώτο μεγάλο βήμα για την επιστροφή στην προ κορωνοϊού εποχή έγινε στις ΗΠΑ, με την αναθεωρημένη οδηγία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) η οποία αναφέρει ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να φορούν μάσκα στους εξωτερικούς και στους περισσότερους εσωτερικούς χώρους.

Το CDC εξακολουθεί να προτρέπει τους πολίτες -ακόμα κι αν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους- να φορούν μάσκα σε αεροπλάνα, τρένα, αεροδρόμια, κόμβους διαμετακόμισης και μαζικής διέλευσης, όπως επίσης σε νοσοκομεία και ιατρεία. Η υπηρεσία επισημαίνει ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες πρέπει να εξακολουθούν να φορούν μάσκα όπου απαιτείται από ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους.

Οι πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους δεν χρειάζεται, επίσης, να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής απόστασης στα περισσότερα μέρη, προσθέτει το CDC, το οποίο ελπίζει ότι η νέα οδηγία θα πείσει περισσότερους Αμερικανούς να εμβολιαστούν.

Την αρχή έκανε, χθες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έβγαλε τη δική του μάσκα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια απευθύνθηκε στους πολίτες, λέγοντας ότι η χθεσινή ήταν «μια σπουδαία ημέρα». Επίσης, με μία σειρά από tweets, ο κ. Μπάιντεν μίλησε για την ανάγκη να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες, βάζοντας, ουσιαστικά, το δίλημμα «εμβολιασμός ή μάσκα». «Φτάσαμε μέχρι εδώ. Είτε επιλέξετε να εμβολιαστείτε, είτε επιλέξετε να φοράτε τη μάσκα σας, σας παρακαλώ να προστατεύσετε τον εαυτό σας μέχρι να περάσουμε τη γραμμή του τερματισμού» έγραψε.

Big news from the CDC: If you’re fully vaccinated, you do not need to wear a mask – indoors or outdoors, in most settings.



We’ve gotten this far. Whether you choose to get vaccinated or wear a mask, please protect yourself until we get to the finish line. pic.twitter.com/XI4yPmhWaD