ΗΠΑ: Τέσσερα άτομα μαχαιρώθηκαν σε καβγά κοντά στον Λευκό Οίκο

Τρεις άνδρες και μια γυναίκα έχουν τραυματιστεί χωρίς να απειλείται η ζωή τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από καβγά που ξέσπασε στην Ουάσινγκτον, κοντά στη διασταύρωση της 14th Street με τη New York Avenue Northwest, μόλις δύο τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν στο NBC News ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 3:20 π.μ. τοπική ώρα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, η γυναίκα που τραυματίστηκε είναι η Bevelyn Beatty, μια μαύρη συντηρητική ακτιβίστρια που υποστηρίζει τον Τραμπ. Ο ανταποκριτής του NBC News Washington αναφέρει ότι η αστυνομία του είπε πως τα θύματα σχετίζονται με την οργάνωση "Proud Boys", μια ακροδεξιά ομάδα που δημιουργήθηκε το 2016 και υποστηρίζει τον Τραμπ.

Τα θύματα, σύμφωνα με το NBC News, ισχυρίστηκαν ότι οι ύποπτοι ως δράστες συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες του κινήματος "Black Lives Matter", μια φιλελεύθερη αριστερή ομάδα που πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο των αμερικανικών και παγκόσμιων ΜΜΕ μετά τη διοργάνωση διαμαρτυριών για τη δολοφονία από την αστυνομία του Τζορτζ Φλόιντ, ενός άοπλου μαύρου άνδρα στη Μινεάπολη τον Μάιο του 2020.

Οι ισχυρισμοί για την ταυτότητα του θύματος δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αστυνομία, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για την ώρα.

Ωστόσο, η Bevelyn Beatty ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο αναφέρει πως δέχτηκε επίθεση και μαχαίρωμα από «νεαρά παιδιά που έψαχναν για φασαρίες».



Η αστυνομία ζητά από τους κατοίκους της περιοχής να προσέχουν για δύο αφροαμερικανούς άντρες και μία αφροαμερικανή γυναίκα, με την τελευταία να πιστεύεται ότι είναι οπλισμένη με μαχαίρι.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife